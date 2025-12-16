A- A+

Política Lula dá nova sinalização de que Alckmin será mantido na vice

Se algum partido da coligação de esquerda montada para eleger Lula (PT) em 2022 alimenta expectativas para indicar o vice na sua chapa, que se prepare para tirar o cavalinho da chuva. Geraldo Alckmin (PSB), atual vice, tem amplas chances de ser mantido. E Lula deu, ontem, mais uma sinalização disso ao elogiá-lo em público mais uma vez.

Durante a inauguração da nova sede da ApexBrasil, em Brasília, Lula disse que escolheu Alckmin para o Ministério da Indústria pela competência e experiência prática. Ressaltou que nenhum empresário brasileiro tem mais expertise do que Alckmin. Adiantou que antes de escolher o ex-governador de São Paulo para o Ministério ouviu conselhos de pessoas que se diziam altamente qualificadas, mas que nunca haviam colocado ideias em prática.

“Conversei com muita gente, um deles muito sofisticado. Aí, me deu vontade de fazer a seguinte pergunta para ele: “Escuta aqui, meu amigo: de todas essas coisas que você me falou, você já colocou alguma delas em prática?’ ‘Não’. Eu falei: ‘Porra, se você não colocou em prática, o que está me ensinando a fazer?'”, declarou.

Segundo o presidente, foi isso que o levou a optar pelo vice-presidente. “Eu vou chamar o Geraldo, o Geraldo tem expertise em prática política, sabe, do estado mais importante do país”, afirmou. “Então, qual é o empresário que tem mais expertise do que ele? Nenhum. Nenhum”, acrescentou.

Alckmin declarou, durante a inauguração, que o país deve registrar recorde nas exportações em 2025, com vendas externas estimadas em US$ 345 bilhões. Segundo ele, a corrente de comércio (soma de exportações e importações) deve alcançar US$ 629 bilhões no ano. “Mesmo com o mundo crescendo menos e preço menor, nós devemos bater o recorde de US$ 345 bilhões de exportação e US$ 629 bilhões de corrente de comércio”, disse.

O edifício, batizado de Lotus 903, fica na Asa Sul, área central da capital federal. O presidente da instituição, Jorge Viana (PT), disse que o investimento estimado na construção foi de cerca de R$ 200 milhões. Antes da mudança, a Apex gastava aproximadamente R$ 1 milhão por mês com aluguel, o que, na avaliação da direção da agência, justificou a decisão de concentrar recursos em um ativo próprio.

