MINISTÉRIOS Lula dá posse a ministros da Saúde e das Relações Institucionais em evento no Planalto Presidente definiu Alexandre Padilha na Saúde e Gleisi Hoffmann na pasta de articulação política no mês passado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva empossa, em cerimônia no Palácio do Planalto nesta segunda-feira, Gleisi Hoffmann (PT) e Alexandre Padilha (PT) nos ministérios das Relações Institucionais e da Saúde, respectivamente.

Padilha entra na Saúde com a missão de entregar uma nova marca no terceiro mandato de Lula.

Como ministro de uma das pastas com o maior orçamento do governo, o ex-ministro da SRI deverá lidar com um Congresso empoderado diante de uma base governista fragilizada.

Já Gleisi deve assumir embates políticos do governo e terá a missão de costurar alianças para a campanha presidencial de 2026, tanto para o caso de Lula disputar um novo mandato como para o de ele indicar outro nome para a sucessão.

A aliados, Gleisi tem afirmado que no novo cargo terá como preocupação central trabalhar na articulação política do governo e não interferir nas medidas econômicas.

O receio, porém, de pessoas próximas a Haddad é que, com gabinete no Palácio do Planalto e despachos quase diários com Lula, a ministra da SRI influencie o presidente a se afastar da linha de responsabilidade fiscal defendida pelo titular da Fazenda.

