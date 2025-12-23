A- A+

BRASIL Lula dá posse ao novo ministro do Turismo nesta terça-feira (23); saiba quem é Gustavo Feliciano, filho do deputado Damião Feliciano (União Brasil-PB), foi escolhido para ser o novo titular da pasta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá posso nesta terça-feira ao novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, filho do deputado Damião Feliciano (União Brasil-PB). Feliciano irá substituir Celso Sabino.

A troca foi anunciada por Lula na semana passada acontece após Sabino ser expulso do União Brasil por desobedecer a ordem da legenda de deixar seu cargo no governo.

Integrantes do governo com assento no Palácio do Planalto dizem que a nomeação de Gustavo Feliciano é resultado do entendimento do governo com uma ala o União Brasil que se comprometeu a apoiar a reeleição de Lula no ano que vem.



Um integrante da executiva do União Brasil afirma que essa costura teve aval do presidente da legenda, Antônio Rueda, e confirma que foi articulada por um grupo de parlamentares da sigla que está mais alinhado ao governo federal. O partido tem 59 deputados, e esse grupo reúne cerca de 20 deles.





Pai do novo ministro, Damião Feliciano integra a ala mais ligada ao governo dentro da sigla e atua como um dos vice-líderes do Planalto na Câmara.

Além disso, de acordo com um governista, há uma avaliação que ministros e integrantes do segundo escalão do governo deverão estar alinhados a Lula e votar no petista no próximo ano. Isso servirá para os partidos que se dizem independentes ou que ensaiam candidaturas presidenciais em 2026.

Um outro parlamentar que acompanhou as conversas diz que a escolha de Gustavo Feliciano também conta com o apoio do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), já que eles são aliados no estado.

Quem é

Gustavo Costa Feliciano é filho da ex-vice-governadora da Paraíba Lígia Feliciano, que trocou o PDT pelo União Brasil em 2023, e do deputado federal Damião Feliciano (União-PB).

Gustavo foi secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico da Paraíba durante o primeiro governo de João Azevêdo. Assumiu logo no início do primeiro mandato e renunciou ao cargo em dezembro de 2021. Sua mãe, Lígia, rompeu com Azevêdo e não participou da coligação que reelegeu o governador da Paraíba em 2022. Antes de assumir o cargo na gestão estadual, Gustavo foi presidente do diretório municipal do PDT, sigla que abrigava a família no estado.

Natural de Campina Grande, Gustavo é formado em Direito e já foi diretor-presidente da União de Ensino Superior de Campina Grande (Unesc). Ele nunca ocupou cargo eletivo e tem um perfil no Instagram com 3 mil seguidores, e a última postagem é de 2021.

