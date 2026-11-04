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governo Lula dará recado sobre contas públicas em pronunciamento na TV Presidente fará discurso de pacificação nacional e dirá que não abdicará da "responsabilidade fiscal"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravará um pronunciamento à nação em que dará recado sobre a saúde das contas públicas no seu quarto mandato.

Na primeira fala para rádio e TV após ser reeleito, Lula fará, segundo aliados, um discurso de pacificação nacional e agradecerá pelos 64 milhões de votos.

O pronunciamento foi gravado na terça-feira e está previsto para ser exibido no próximo domingo.

O petista também reforçará que manterá todos os programas sociais da sua gestão, mas dirá que não abdicará da "responsabilidade fiscal".

A fala à nação ocorre no momento em que a equipe econômica do governo discute medidas fiscais, diante de cobranças do mercado por diretrizes claras para o próximo mandato voltadas para o corte de gastos.

Com a promessa de Lula de que não haverá cortes em programas sociais, o governo também tenta afastar o risco de acusações de “estelionato eleitoral” que começaram a circular nas redes a partir das discussões sobre medidas de ajuste fiscal.

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