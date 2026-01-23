A- A+

sósia "Lula de Alagoas": sósia arranca risadas do presidente durante evento em Maceió; vídeo Ministro da saúde Alexandre Padilha disse ter "estranhado" homem com as mesmas roupas e chapéu do presidente

Um homem com aparência semelhante à do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) roubou a cena em um evento do governo federal realizado nesta sexta-feira, em Maceió. Vestido com chapéu e camisa iguais aos usados pelo chefe do Executivo, ele se destacou entre os presentes.

A semelhança foi comentada no palco pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT-SP), que fez uma brincadeira ao se dirigir a Lula.

— Querido presidente Lula, não sei se o senhor viu ali, tem até o sósia do Lula de Alagoas. Veio com o mesmo chapéu e a camisa do senhor. Olhei ali, até estranhei — disse, em tom descontraído.

Sentado ao lado do governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), Lula reagiu com risadas à observação do ministro. Veja o vídeo do momento:

O presidente cumpria agenda na capital alagoana para celebrar o marco de dois milhões de moradias contratadas pelo programa Minha Casa, Minha Vida desde o início do atual mandato. Na ocasião, também foram entregues 1.337 unidades habitacionais.

Veja também