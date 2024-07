A- A+

Governo Lula decide ler discurso para evitar gafes após ser aconselhado por Janja Presidente afirmou ter sido aconselhado a "tomar cuidado com cada palavra" usada em evento com pessoas com deficiência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quarta-feira que foi alertado pela primeira-dama Janja Lula da Silva a "tomar cuidado com cada palavra" usada em evento com pessoas com deficiência.

Lula afirmou que "essa gente tem sensibilidade aguçada".

— Quando eu vim falar aqui, a Janja me alertou uma coisa: 'amor, tome cuidado com cada palavra que você vai falar porque essa gente tem a sensibilidade aguçada — narrou o presidente.

Em seguida, Lula afirmou que decidiu ler o discurso preparado por sua equipe para "não falar nenhuma palavra que possa criar problema". O presidente, no entanto, fez uma ressalva afirmando "se eu falar alguma palavra, vocês sabem que eu sou um analfabeto e preciso aprender muito com vocês".

— Então, eu decidi ler pra não falar nenhuma palavra que possa me criar problema. Também se eu falar alguma palavra, vocês sabem que nesse assunto vocês são especialistas, vocês sabem que eu sou um analfabeto e preciso aprender muito com vocês pra gente aprender a cuidar de vocês com carinho e respeito necessário.

Veja também

Justiça CNJ afasta desembargador que falou em mulheres loucas atrás de homens