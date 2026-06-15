Lula declara apoio a adversário de pai de Hugo Motta em disputa pelo Senado na Paraíba
Presidente definiu senador Veneziano do Rêgo (MDB) como "honesto e comprometido"; pré-candidato à reeleição, contudo, não está na chapa apoiada pelo PT local
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou um vídeo para declarar apoio à reeleição do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) na Paraíba. O posicionamento ocorre em meio à disputa do parlamentar no estado contra o pré-candidato Nabor Wanderley (Republicanos), pai do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), que também tem buscado estar próximo ao petista.
— Eu conheço o Veneziano há muito tempo, e posso dizer para vocês que, em poucas vezes na vida como presidente da República, tive uma relação honesta e comprometida em ajudar o governo como tive com Veneziano — disse Lula. — Queria pedir para vocês, eleitores e eleitoras da Paraíba, que é preciso que a gente reconduza o Veneziano para o Senado.
Leia também
• Marília Arraes declara que não há tanto faz quando se trata do apoio ao presidente Lula
• Lula publica vídeo de reunião com Macron na França
• Flávio nega irregularidades com Vorcaro, critica Lula e diz que direita estará unida
Na gravação, o presidente também afirma que o senador "não faltou uma ajuda que o governo precisou", o que é uma garantia de que terá mais "tranquilidade" para governar em um eventual próximo mandato.
No início da tarde desta segunda-feira, em alusão à Copa do Mundo, Veneziano publicou uma foto em que compara a dupla com Lula com Pelé e Garrincha:
"Duplas que amamos e têm algo em comum: sintonia, parceria e confiança. Pelé e Garrincha. Lula e Veneziano. Quem caminha junto, constrói mais, conquista mais e vai mais longe", escreveu.
Veneziano compõe uma chapa puro-sangue com o deputado estadual André Gadelha (MDB), ex-prefeito de Sousa. O nome escolhido pelo partido ao governo é o ex-prefeito de João Pessoa Cícero Lucena (MDB).
Já Nabor é pré-candidato ao Senado ao lado do ex-governador João Azevêdo (PSB), em uma chapa encabeçada pelo governador Lucas Ribeiro (PP). O atual mandatário foi o nome escolhido à sucessão do próprio Azevêdo, que renunciou ao mandato para tentar uma vaga no Congresso.
Apesar do vídeo de Lula, o PT integrava a base do ex-governador, e permanece ao lado de Ribeiro após a troca no comando do estado. O objetivo da aliança, inclusive, segundo decisão do diretório local, é priorizar a reeleição do presidente petista.