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ELEIÇÕES 2026 Lula declara R$ 4,7 milhões em patrimônio ao TSE, valor 35% menor em relação a 2022 A maior parte do patrimônio declarado por Lula em 2026 está concentrada em planos de previdência privada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 4,7 milhões, uma redução de cerca de 35% em relação aos R$ 7,4 milhões registrados na eleição de 2022. As informações constam no registro de candidatura do presidente nas eleições deste ano.

A maior parte do patrimônio declarado por Lula em 2026 está concentrada em planos de previdência privada, que somam R$ 3,3 milhões, distribuídos entre Bradesco (R$ 1,38 milhão) e Brasilprev (R$ 1,92 milhão).

O presidente também declarou três terrenos em São Bernardo do Campo, que juntos valem R$ 397,7 mil, além de uma casa em construção, de R$ 246,9 mil, e um apartamento, de R$ 94,6 mil. Ao todo, os imóveis somam, ao todo, R$ 739,2 mil.

Outros R$ 454,2 mil estão em conta corrente, CDBs, fundos de renda fixa, poupança, aplicação financeira e fundo imobiliário.

A lista inclui ainda um veículo de R$ 50 mil, participação de R$ 49 mil em uma empresa de palestras, e um crédito de R$ 179,3 mil em um banco.

A mudança de patrimônio em relação a 2022 vem principalmente da redução do valor dos planos de VGBL, um plano de previdência privada em que o Imposto de Renda incide apenas sobre os rendimentos. Quatro anos depois, o montante reduziu R$ 2,7 milhões.

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