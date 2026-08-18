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Luto

Lula decreta luto por morte de Glória Menezes e Laura Cardoso

Presidente destacou ainda que ambas foram "pioneiras da televisão"

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Glória Menezes e Laura Cardoso - Lula destacou ainda que ambas foram "pioneiras da televisão" e deixaram seu legado "em dezenas de novelas, além do teatro e do cinema".Glória Menezes e Laura Cardoso - Lula destacou ainda que ambas foram "pioneiras da televisão" e deixaram seu legado "em dezenas de novelas, além do teatro e do cinema". - Foto: Instagram/Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto de três dias pelas mortes das atrizes Glória Menezes e Laura Cardoso.

De acordo com Lula, as histórias das duas se confundem com a dramaturgia brasileira.

"Perdemos Glória Menezes e Laura Cardoso, duas de nossas mais importantes atrizes, cujas carreiras se confundem com a história da dramaturgia brasileira. Por cerca de sete décadas, elas estiveram presentes em palcos e telas, sempre cativando o público com seu talento e seu carisma".

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Lula destacou ainda que ambas foram "pioneiras da televisão" e deixaram seu legado "em dezenas de novelas, além do teatro e do cinema".

"As trajetórias que percorreram ao longo da vida artística seguem servindo de exemplo para atrizes e atores que hoje fazem nossa produção cultural ser tão respeitada ao redor do mundo", escrevu o presidente.

Em sinal de "reconhecimento e gratidão" a tudo o que ambas "fizeram pela cultura brasileira", Lula decreto luto oficial.

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