Lula decreta três dias de luto nacional pela morte de Zagallo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou neste sábado (6) três dias de luto nacional pela morte do ex-jogador e treinador Mario Jorge Lobo Zagallo, lenda do futebol brasileiro e único tetracampeão mundial, que faleceu na sexta-feira, no Rio de Janeiro.

"Mario Jorge Lobo Zagallo foi um dos maiores jogadores e técnicos de futebol de todos os tempos, um grande vencedor e símbolo de amor pela seleção brasileira e pelo Brasil", destacou Lula em uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

"Corajoso, dedicado, apaixonado e supersticioso, Zagallo era exemplo de brasileiro que não desistia nunca. É essa lição e espírito de carinho, amor, dedicação e superação que ele deixa para todo o nosso país e para o futebol mundial", acrescentou o presidente.

O 'Velho Lobo' faleceu na sexta-feira (5), aos 92 anos, por falência múltipla dos órgãos, informou o hospital Barra D'Or, no Rio, onde o ídolo estava internado.

O velório de Zagallo será neste domingo, a partir das 9h30 (horário de Brasília), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na Barra da Tijuca.

O sepultamento será às 16h do mesmo dia, no cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo.

As homenagens também vieram de outras partes do mundo.

"A influência de Zagallo no futebol, e no futebol brasileiro em particular, é suprema", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"Em tempos de necessidade, o Brasil olhou para 'O Professor' como uma presença calma, um guia e um gênio tático. Ele será lembrado como o padrinho do futebol brasileiro e sua presença fará muita falta para todos no esporte, especialmente aqui na Fifa. A história da Copa do Mundo não pode ser contada sem Zagallo", acrescentou Infantino.

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) também lamentou o falecimento da "lenda do futebol e único tetracampeão", em uma publicação no X.

- Único tetracampeão mundial -

Zagallo, única pessoa a ganhar quatro Copas do Mundo (duas como jogador, uma como treinador e uma como assistente técnico), esteve internado em agosto no Rio de Janeiro devido a uma infecção urinária.

Mas o ex-atacante da Seleção já tinha passado por outros problemas de saúde anteriormente. Após a morte de Pelé, em dezembro de 2022, ficou hospitalizado durante duas semanas por uma infecção respiratória.

Como ponta-esquerda, ao lado do 'Rei', o 'Velho Lobo' fez parte da Seleção Brasileira que conquistou as Copas de 1958 e 1962.

Além disso, foi o treinador do Brasil no título de 1970, assistente técnico no tetra, em 1994, e técnico no Mundial de 1998, que terminou com a derrota brasileira para a França na final.

Os únicos outros dois nomes a ganhar a Copa do Mundo como jogador e treinador são o alemão Franz Beckenbauer (1974 e 1990) e o francês Didier Deschamps (1998 e 2018).

- "Pilar histórico do esporte" -

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, decretou luto oficial de sete dias pelo falecimento de Zagallo.

"A CBF e o futebol brasileiro lamentam a morte de uma das suas maiores lendas, Mário Jorge Lobo Zagallo. A CBF presta solidariedade aos seus familiares e fãs neste momento de pesar pela partida deste ídolo do nosso futebol", declarou Rodrigues em nota.

Vários clubes brasileiros também renderam homenagens em suas redes sociais.

"Nos deixou um herói que moldou a história do futebol brasileiro. Mario Jorge Lobo Zagallo entra para a eternidade como um revolucionário, um pilar histórico do esporte", diz a nota publicada pelo Flamengo.

Por sua vez, o Grêmio se despediu do "Imortal das quatro linhas, um símbolo do futebol brasileiro".

"Marcou história no nosso futebol, como atleta, treinador e dirigente", destacou o São Paulo.

"Zagallo Eterno tem 13 letras. O nosso Rei Pelé te espera no reino sagrado. Obrigado por tudo, Velho Lobo!", escreveu o Santos.

