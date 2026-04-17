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GOVERNO LULA Lula defende ampliar regulação das redes sociais para evitar "intromissão" externa em ano eleitoral Presidente está na Espanha, onde se reuniu com o primeiro-ministro Pedro Sanchéz

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que é necessário ampliar a regulação das redes sociais para evitar a "intromissão de fora em ano eleitoral". Lula está na Espanha, onde se reuniu nesta manhã com o primeiro-ministro Pedro Sanchéz.

— Temos que regular tudo o que é digital, para que a gente dê soberania ao nosso país, e não permita, inclusive, intromissão de fora, sobretudo em um ano eleitoral. Nós acompanhamos o que está acontecendo no mundo (...) o ECA digital foi apenas o primeiro passo, outra regulação ainda vai acontecer — disse Lula em entrevista coletiva.

O presidente acrescentou que Brasil e Espanha estão investindo para "garantir a soberania digital":

— Sem regras, as big techs vão instituir a era do colonialismo digital. Nossos dados são extraídos, monetizados e usados para concentrar poder político e econômico em um punhado de bilionários.

Em entrevista na terça-feira aos portais Brasil 247, Fórum e DCM, o presidente havia ironizado a possibildade de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, atuar a favor da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ):

— Não tenho receio. Eu acho que ele me ajudaria muito se fizesse isso.

Lula começou pela Espanha a viagem à Europa. que também incluirá passagens por Alemanha e Portugal. Ele participa nesta sexta da 1ª Cúpula Brasil-Espanha. Em pronunciamento ao lado de Sánchez, Lula voltou a defender o fim da escala de trabalho 6x1, que está em debate na Câmara dos Deputados.

— Ter um emprego não pode ser sinônimo de renunciar à vida familiar ou lazer. Queremos pôr fim à chamada jornada de trabalho 6x1, para permitir que o trabalhador e trabalhadora tenha dois dias de descanso na semana — afirmou Lula.

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