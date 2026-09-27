Lula defende criação de inteligência artificial "que fale português"

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O presidente da República e candidato à reeleição, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), defendeu que é preciso começar a pensar em como fazer uma revolução digital e uma discussão sobre a inteligência artificial (IA) no Brasil.

"Não quero ficar dependendo da inteligência artificial chinesa, muito menos americana. Eu quero saber se é possível a gente criar uma. Eu desafiei há dois anos atrás o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia: vamos construir uma inteligência artificial que fale português."

A declaração foi realizada em entrevista à Band que foi ao ar na noite deste domingo, 27, no programa Canal Livre pela BandNews TV.



Segurança pública

Ao ser questionado sobre segurança pública, Lula defendeu a PEC da Segurança que busca ampliar o papel da União na seara.

"Apresentamos a PEC para definir qual é o papel central do governo federal na segurança pública. Temos a Polícia Federal que é a melhor do Brasil, mas ela não pode interferir nos Estados", afirmou.



A medida estava parada no Congresso, mas no início do mês teve seus relatores definidos na Câmara e no Senado.



"Queremos asfixiar economicamente o crime organizado porque ele virou uma indústria multinacional que está na Justiça, na polícia, no futebol, na política, no empresariado", afirmou Lula "Depois a gente quer atacar o andar de cima, não apenas o povo de baixo."

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