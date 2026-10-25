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Eleições 2026 Lula defende eleição "honesta" e diz não permitir "empresário mal caráter e prefeito bandido" Petista disse que já disputou muitas eleições e já respeitou muitos resultados, mas que não permitirá que "o povo seja outra vez enganado, como foi em 2022

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, defendeu neste domingo, 25, a realização de uma eleição "honesta" e fez um apelo para que todos votem.

"Não vamos permitir que haja roubalheira, que haja banditismo, que haja empresário mal caráter e prefeito bandido", disse, ao se referir às recentes denúncias sobre redução de frota de ônibus e cancelamento de voos.

"O que nós queremos é eleição feita, eleição honesta, com todo mundo tendo direito, todo mundo acata o resultado", disse. Em seguida, o presidente afirmou que as pessoas precisam votar, "porque a democracia tem que sair vencedora nesse processo eleitoral".

Ao final de sua fala, o petista disse que já disputou muitas eleições e já respeitou muitos resultados, mas que não permitirá que "o povo seja outra vez enganado, como foi em 2022, quando a Polícia Rodoviária Federal não permitiu que as pessoas fossem votar".

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