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governo Lula defende escolha de Trabuco para Fazenda: "Não traria alguém para trabalhar contra o povo pobre" Presidente lembrou que também enfrentou desconfiança quando colocou José Alencar e Alckmin como vices

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu neste sábado, durante live com o deputado André Janones (Rede-MG), a escolha de Luiz Carlos Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, para comandar o Ministério da Fazenda.

— Vocês vão ter muito orgulho do trabalho do amigo Trabuco, que eu já chamo de companheiro, é uma gente de confiança, companheiro de muito caráter. E se eu confio nele, pode confiar que eu jamais traria alguém para trabalhar contra o povo pobre desse país — disse Lula, em resposta à críticas de setores da esquerda em razão da opção por um nome do mercado financeiro para o cargo.

O petista disse que, por ser seu último mandato na Presidência, ele se preocupa em não cometer erros.

— É meu quarto mandato, meu último mandato e não vou deixar a vida política tendo uma coisa negativa para esse país. É como se eu estivesse cuidando da minha própria vida.

O presidente ainda falou que considera normal os que desconfiam da escolha e lembrou das resistências que surgiram quando anunciou o empresário José Alencar como seu vice em 2002 e Geraldo Alckmin como seu companheiro de chapa em 2022.

— Para aqueles que desconfiam, eu também acho normal desconfiar, ninguém conhece. Eu lembro quando eu trouxe José Alencar para ser meu vice e teve gente não queria que eu trouxesse ele de vice. Foi um vice extraordinário, um homem da mais alta competência. Ë como o Alckmin agora, muita gente não queria que eu trouxesse o Alckmin. 'O Alckmin é tucano, foi contra o PT'. Não, eu trouxe o Alckmin e graças a Deus ele aceitou e nós estamos fazendo um trabalho extraordinário.

A indicação de Trabuco, que era presidente do Conselho de Administração do Bradesco, dividiu o PT e provocou críticas à esquerda.

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), um dos vice-líderes do governo no Congresso, comparou a escolha à de Joaquim Levy para a Fazenda no segundo mandato de Dilma Rousseff.

Na época, o ministro tentou aplicar um programa de ajuste fiscal e também foi alvo de críticas da esquerda. O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), por sua vez, classificou a indicação de Trabuco como “estelionato eleitoral”.

Lula disse na transmissão ao vivo que havia sugerido a Dilma que Trabuco fosse ministro da Fazenda na segunda gestão dela.

– Quando a Dilma ganhou em 2014, eu fui conversar com a Dilma, a gente estava com crise de desconfiança muito séria e fui pedir para ela convidar o Trabuco para ser ministro da Fazenda. A Dilma parece que tentou chamar o Trabuco, mas ele não veio, não quis ser ou não deixaram. E veio outra pessoa, o Levy, que era uma pessoa que eu respeito, mas que eu não traria para ser ministro da Fazenda.

Lula cultiva um longo relacionamento com Trabuco. Desde 2023, com a volta de Lula ao Palácio do Planalto, Trabuco participa do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, grupo criado na primeira gestão do petista com participação de empresários, sindicalistas e membros de movimentos sociais, que serve de canal de diálogo do presidente com o setor produtivo e a sociedade.

O presidente e Trabuco sempre mantiveram uma relação cordial e de proximidade, desde o primeiro mandato do presidente.

A relação de confiança e diálogo entre ambos foi crescendo, enquanto Trabuco ascendia aos principais postos do Bradesco (assumindo presidência da Bradesco Seguros em 2003 e depois a presidência executiva do banco em 2009).

Em encontros de Lula com empresários, que sempre tiveram a presença de Trabuco, o presidente costumava elogiá-lo publicamente por sua capacidade de fazer análises claras da economia.

Neste sábado, Lula disse que Trabuco ajudou a mediar um acordo entre o PT e o Bradesco na década 1990.

– Nos anos 1990, o PT resolveu fazer um cartão de crédito para que a gente pudesse vender aos filiados do PT. Fomos ao Banco do Brasil, Caixa Econômica, Itaú, no Banespa e negaram. Eu e a Clara Ant (aliada de Lula e uma das fundadoras do PT) fomos ao Osasco (onde fica a sede do Bradesco) falar com Trabuco. Eles não só fizeram um cartão de credito, como adiantaram R$ 500 mil. Nasceu uma relação com Trabuco, uma relação de respeito.

Em outro momento, Lula elogiou o governador eleito de Minas Gerais, Cleitinho Azevedo (Republicanos).

O governador eleito apoiou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na eleição presidencial de 2026, mas iniciou uma aproximação institucional com Lula e o PT após o resultado da eleição.

— Antigamente só chegava (no governo) quem era fazendeiro, quem era advogado, médico, empresário, rico. Agora o Brasil tem um torneiro mecânico presidente pela quarta vez e um companheiro que vendia verdura, cantador de pagode, mas não canta porque tem a língua presa, governador de Minas Gerais. É tudo que o Brasil precisa, de gente do povo governando esse pais.

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