Lula defende gestão de Galípolo no BC e critica Selic: "Falo para ele todo dia que o juro está alto"
Presidente voltou a criticar, em seguida, previsões críticas de analisas econômicos sobre a economia brasileira
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, em entrevista concedida nesta quinta-feira, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, apesar de criticar a atual Selic, a taxa básica de juros.
— Bendito seja Deus de me dar a possibilidade de ter um quadro da capacidade do Gabriel Galípolo no Banco Central. Mesmo com os juros de 15% (ao ano). Eu falo para ele todo dia que o juro está alto, como eu falava para o (Henrique) Meirelles. O Meirelles não tinha autonomia, mas me dizia: "Presidente, se eu baixar vai acontecer isso". Como eu trabalho em uma relação de confiança, acredito naquilo que o Galípolo está fazendo — afirmou Lula, em entrevista ao portal UOL.
O presidente, em seguida, riu ao dizer que mesmo que quisesse, não poderia demitir Galípolo, uma vez que o Banco Central é independente.
— Acredito e confio. Agora, eu não posso nem tirar ele, porque eu indiquei, mas o mandato é livre, ele tem autonomia. Feliz é o país que tem um menino, um jovem, da qualidade e com a expertise do Galípolo no Banco Central — disse Lula.
O presidente voltou a criticar, em seguida, previsões críticas de analisas econômicos sobre a economia brasileira.