Lula defende Janja de ataques da oposição: "Tenho uma mulher com quem converso sobre política"

Lula defende Janja de ataques da oposição: "Tenho uma mulher com quem converso sobre política"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu, neste sábado, a primeira-dama Janja da Silva, que vem sendo alvo de críticas da oposição.

A declaração foi dada durante o aniversário de 45 anos do PT, na Zona Portuária do Rio.

— Janja agora é a bola da vez. Para me atingir, atacam a Janja. E eu digo sempre para a Janja: ou você para de fazer o que gosta ou continua falando até perceberem que não vão mudar sua ideologia — iniciou.

Lula disse ainda que, em sua casa, suas mulheres sempre tiveram liberdade. Ele citou sua ex-mulher, Marisa Letícia, que faleceu em 2017.

— Graças a Deus eu tenho uma mulher com quem converso sobre política. Lá em casa, foi assim com a Marisa e é assim com ela, não tem medo de falar com o marido. Na minha casa, é proibido proibir.

O presidente iniciou seu discurso contando sobre sua saúde. Em dezembro, ele passou por uma cirurgia no cérebro em decorrência de uma hemorragia. Ele sofreu uma queda no banheiro enquanto cortava a unha da mão.

— Os médicos chegaram a dizer que eu poderia ter entrado em coma ou morrer. Ontem fiz exames e Lulinha está 100%. (...) Eu estou mais vivo do que nunca, mais forte do que nunca e quem quiser me derrotar vai ter que ir para a rua.

Além de Lula, também discursaram os líderes na Câmara e no Senado, Lindbergh Farias e Rogério Carvalho, respectivamente, assim como o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e o governador do Piauí, Rafael Fonteles.

A deputada federal Benedita Gonçalves cantou “O Poder da Criação”, de João Nogueira.

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, fez um aceno ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

— O déficit orçamentário nós estamos resolvendo né, ministro Fernando Haddad, com seu trabalho e comprometimento.

O ex-ministro José Dirceu teve uma das recepções mais marcantes.

Preso em três ocasiões diferentes, por acusações referentes ao Mensalão e à Lava-Jato, Dirceu foi recebido com gritos de “Dirceu, guerreiro do povo brasileiro”.

Reforma ministerial

A primeira-dama, Janja da Silva, e treze ministros estão presentes, incluindo os três que podem sofrer mudanças na iminente reforma ministerial, como Nísia Trindade (Saúde), Márcio Macedo (Secretaria-Geral), e Alexandre Padilha (Relações Institucionais).

O gesto político mais marcante ocorreu com Nísia Trindade, que além de estar sendo fritada no governo, não é filiada ao PT.

Nos bastidores, articuladores do presidente dão como certa a saída de Nísia. Por ser uma pasta estratégica, o ministério sempre foi alvo de desejo dos partidos, enquanto a ministra sempre representou uma indicação técnica e não política.

Quem deve substituí-la é o atual ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT), que sentou ao lado de Nísia no ato desde sábado.

A reforma ministerial pode fazer com que o PT some mais um cargo de poder, uma vez que o partido deve continuar com o comando das Relações Institucionais.

O que explica esta possibilidade é um desinteresse do centrão. O ex-presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), chegou a ser cotado para o cargo, mas as negociações não vingaram, diante da queda de popularidade do governo.

Um dos nomes que despontam para substituir Padilha é o do atual líder de governo na Câmara, José Guimarães.

O caso de Márcio Macedo envolve a possível indicação da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, para ocupar o seu lugar.

Neste contexto, ele poderia vir a concorrer ao cargo de tesoureiro.

O cenário, contudo, não é simples: Gleisi quer a reeleição e tem força no partido, sendo uma das principais responsáveis pela nomeação de Macaé Evaristo no Ministério da Igualdade Racial.

