A- A+

presidente do brasil Lula defende "melhorar relação com Estados Unidos" e pede "respeito" a Trump De acordo com Lula, se houver uma relação de respeito, "está de bom tamanho"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta quinta-feira (30), que pretende "melhorar a relação com os Estados Unidos", e pediu que o novo presidente, Donald Trump, "respeite o Brasil".

— Da minha parte, o que eu quero é melhorar a relação com os Estados Unidos. Exportar mais, se for necessário. Importar mais, se for necessário. E a gente manter a nossa relação, que é de 200 anos — afirmou, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto.

De acordo com Lula, se houver uma relação de respeito, "está de bom tamanho":

— Eu quero respeitar os Estados Unidos e quero que o Trump respeite o Brasil. É só isso. Se isso acontecer, está de bom tamanho.

Lula recebeu, nessa quarta-feira, um telefonema do presidente chileno, Gabriel Boric, para tratar sobre integração da América Latina e o Caribe. Segundo o presidente, ambos os chefes reforçaram a importância do trabalho conjunto dos países da América Latina "no atual contexto, tendo em vista os desafios históricos de combater as desigualdades e promover a inclusão social e o desenvolvimento sustentável", escreveu no X.

A conversa entre Lula e Boric ocorre após o cancelamento da reunião da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) para discutir migração, convocada para quinta-feira em Honduras. O encontro foi cancelado com a superação do "impasse" entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Colômbia, Gustavo Petro.



A presidente hondurenha, Xiomara Castro, havia convocado no domingo uma reunião "urgente" da Celac para tratar dos temas de "migração", "unidade latino-americana e caribenha" e "meio ambiente". Lula e Boric também conversaram sobre a preparação de um encontro de líderes em defesa da democracia, que será sediada pelo Chile.

Veja também