Lula defende "nova derrota aos negacionistas" na COP30

O presidente também afirmou que combater as mudanças climáticas é "muito mais barato" do que travar guerras, aludindo aos conflitos atuais no mundo

Lula defende "nova derrota aos negacionistas" na COP30Lula defende "nova derrota aos negacionistas" na COP30 - Foto: Pablo Porciúncula / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um apelo, nesta segunda-feira (10), a impor uma "nova derrota para os negacionistas" durante a abertura da COP30, a conferência climática da ONU, em Belém, no Pará.

Lula também afirmou que combater as mudanças climáticas é "muito mais barato" do que travar guerras, aludindo aos conflitos atuais no mundo, durante seu discurso de abertura na capital paraense, onde o evento se estenderá até 21 de novembro.

