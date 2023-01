A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que todos os envolvidos durante os atos terroristas devem sofrer punições. A fala foi dita durante uma entrevista para a GloboNews, na noite desta quarta-feira.

Segundo Lula, os atos serão investigados para que todos os envolvidos sejam responsabilizados pelos acontecimentos. “Todos envolvidos, que invadiram e fizeram estrago, essa gente tem que ser condenada porque se não, não garantimos a existência da democracia”, contou o presidente.

Lula afirmou ainda que a facilidade no acesso aos prédios dos três poderes, pode ter sido por negligência de uma das partes que deveria garantir a segurança.

“Daqui pra frente a segurança tem que ser reforçada, independente da data. Minha mágoa é que houve negligência de quem devia tomar conta. Não sei de quem, na minha diplomação houve caos, ninguém foi fotografado ou punido. A impressão que se teve, era que a polícia estava protegendo as pessoas que estavam fazendo quebra quebra. Vamos apurar com paciência, não quero ser precipitado e não quero repetir erros. As pessoas que foram presas serão ouvidas, terão direito a defesa e se for provado vai ser punido. Quem for inocente será liberado”, afirmou.

Luiz Inácio disse ainda que a punição será para que não se tente novamente ferir a democracia.

“É esse regime que garante o direito de se expressar e essa gente passou o limite do resultado das urnas. Eu perdi três eleições consecutivas e você não vê um gesto violento, eu fui lamentar minha derrota e me reunir para conseguir uma vitória. Até hoje ele não diz que foi derrotado e faz fake news que houve fraude”, disse.



