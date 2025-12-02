A- A+

Evento Lula defende Refinaria Abreu e Lima em Pernambuco e relembra acusações de corrupção Presidente assinou ampliação da capacidade de produção da unidade da Petrobrás

Em agenda no estado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou da oficialização da ampliação da Refinaria Abreu e Lima, da Petrobrás, em Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife, na tarde desta terça-feira (2). A construção do Trem 2 da indústria deve ser finalizada em 2029 e dobrar a capacidade de produção diária de barris para 260 mil.

No discurso, o presidente defendeu a importância da refinaria para a geração de emprego e renda para o Nordeste. Lula lembrou a operação Lava a Jato, quando foi questionada a necessidade de implantação da planta fabril da Petrobrás em Pernambuco.

“Fui acusado de fazer uma obra desnecessária. A Petrobrás não precisava de uma nova refinaria. Fazer isso (a ampliação) é a demonstração de que esse país é soberano, tem na Petrobras a sua mais importante empresa e o dinheiro que a Petrobras consegue produzir neste país tem que se transformar em benefício para o povo brasileiro. Benefício significa investimento, significa emprego, significa salário e significa dignidade do povo brasileiro. É por isso que nós estamos concluindo ", declarou.

O presidente esteve acompanhado da governadora Raquel Lyra (PSD), e do prefeito do Recife, João Campos (PSB), além dos ministros da Casa Civil, Ruy Costa (PT), da Previdência Social, Wolney Queiroz (PDT), da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos (PCdoB), de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), de Portos e Aeroportos, Silvio Costa FIlho (Republicanos) e de Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Goés.

Os senadores petistas, Teresa Leitão e Humberto Costa, marcaram presença no evento. Entre os deputados federais presentes estavam Pedro Campos (PSB), Maria Arraes (SD) e Luciano Bivar (UB). Além deles, os prefeitos de Jaboatão, Mano Medeiros (PL), de Olinda, Mirella Almeida (PSD) e de Serra Talhada, Márcia Conrado (PT), entre outros gestores.

