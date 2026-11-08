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Reforma do Judiciário Lula defende reforma no Judiciário: "Hora da justiça brasileira recuperar sua credibilidade" Como já havia mencionado anteriormente, o presidente acredita que é dever dos agentes públicos atender ao desejo do povo brasileiro

Em primeiro pronunciamento após a reeleição, na noite deste domingo (8), o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reforçou a importância da promoção de um debate sobre uma reforma política e do Judiciário.

Como já havia mencionado anteriormente, antes das eleições, ele acredita que é dever dos agentes públicos atender a esse desejo do povo brasileiro, pois já chegou a hora da Justiça brasileira recuperar sua credibilidade.

“A atividade da magistratura precisa de juízes independentes, éticos e livres de conflitos de interesses e projetos de enriquecimento. Com uma Justiça eficaz, poderemos encarar com mais rigor a corrupção, o crime organizado e os sonegadores”, comentou.

PEC da Segurança Pública

O chefe de Estado explicou que é necessário combater as facções criminosas, as milícias, os magnatas do crime e os agressores de mulheres e meninas, além de promover a integração entre o governo federal, os estados e os municípios.

Com a aprovação da PEC da Segurança Pública, afirmou que encaminhará uma medida provisória para garantir a criação do Ministério da Segurança Pública.

De acordo com o pronunciamento, o quarto mandato de Lula buscará integrar e garantir a atuação conjunta de todas as forças policiais para retomar os territórios ocupados pelos criminosos e devolver a tranquilidade à população.

O plano também prevê o fortalecimento do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio.

Outro compromisso é a ampliação dos mecanismos de proteção de crianças e adolescentes, tanto na vida real quanto no ambiente digital.



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