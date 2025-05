A- A+

PRESIDENTE DO BRASIL Lula defende regulação das redes: "Não é possível que tudo tenha controle menos as empresas de apps" Em discurso em evento no Mato Grosso, o presidente falava sobre a necessidade de combater as mentiras usadas na política

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu neste sábado a regulação das platafomas responsáveis pelas redes sociais e pediu uma discussão sobre o tema com o Congresso Nacional.

— É preciso que a gente discuta com o Congresso Nacional a responsabilidade de regular o uso das empresas (que operam as redes sociais) neste país. Não é possível que tudo tenha controle menos as empresas de aplicativos.

Em discurso em evento no Mato Grosso, o presidente falava sobre a necessidade de combater as mentiras usadas na política. Citou a decisão do governo de proibir a entrada de celulares em escolas no país. Lula também citou um caso de bullying contra uma estudante propagado pelas redes sociais.

O governo prepara um projeto de lei para regulação das plataformas digitais. O texto está sendo discutido por nove ministérios e deve ser mandado ao Congresso após o aval do presidente.



Em reunião no Palácio do Planalto na quinta-feira, ficou definido que o projeto vai propor que a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) deve ser a encarregada de atuar como “xerife” das redes, inclusive com poder de multá-las e até bloqueá-las caso as ordens de remoção de conteúdo sejam descumpridas.

Lula participa neste sábado da cerimônia de lançamento de um programa de recuperação de áreas agrícolas degradadas na cidade de Campo Verde, no Mato Grosso. A iniciativa busca melhorar os solos e, assim, aumentar a produtividade das lavouras,. Batizado de Solo Vivo, o programa é voltado para a agricultura familiar. Tem investimento de R$ 42,8 milhões do governo e contempla dez assentamentos do estado.

O governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), foi vaiado de forma breve ao ser chamado para falar. Em seu discurso, recebeu mais três pequenas vaias. Uma quando lembrou um episódio em que foi vaiado por agicultores no começo do mandato e outra quando citou o governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), quie visitou o estado nesta semana. A terceira ocorreu no momento em que Mendes falou que transferia recursos para a agricultores familiares pegando dinheiro dos grandes produtores.

Veja também