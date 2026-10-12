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Lula defende respeito às religiões no Dia de Nossa Senhora Aparecida

Presidente destacou meta do Minha Casa, Minha Vida após missa

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Declaração à imprensa foi dada após a celebração de uma missa restrita a autoridades e convidados para homenagear Nossa Senhora de AparecidaDeclaração à imprensa foi dada após a celebração de uma missa restrita a autoridades e convidados para homenagear Nossa Senhora de Aparecida - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu, nesta segunda-feira (12), a harmonia, a democracia e o respeito à fé de todos os brasileiros. Candidato à reeleição, ele disse repudiar ofensas religiosas.

“Em um país civilizado, harmônico e democrático, cada um segue a religião que quiser e todos nós temos que respeitar. Ninguém é obrigado a ser da mesma religião. O que precisamos apenas é respeitar a fé e a espiritualidade das pessoas”.

A declaração à imprensa foi dada após a celebração de uma missa restrita a autoridades e convidados para homenagear Nossa Senhora de Aparecida, no Palácio da Alvorada, em comemoração à Santa Padroeira do Brasil e ao Dia das Crianças.

Minha Casa, Minha Vida
Ao lado de crianças vestidas com camisetas do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), o presidente enfatizou a relevância do Minha Casa, Minha Vida, que Lula chamou de maior programa habitacional do país.

Lula mencionou metas de contratação de moradias desde o início da política habitacional e a entrega prioritária de 85% das chaves das casas a mulheres.  “É possível acabar com o déficit brasileiro habitacional no Brasil, quando a gente faz os investimentos necessários, atendendo a parte mais pobre da população brasileira.”

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O presidente Lula fez referência à Campanha da Fraternidade da Igreja Católica de 2026, que tem como tema Fraternidade e Moradia e lema Ele veio morar entre nós e frisou a inclusão de bibliotecas em novos conjuntos habitacionais que estão sendo entregues.

Segundo Lula, já foram destinados R$ 30 bilhões a um fundo na Caixa para fazer reformas habitacionais. O presidente projetou que o governo federal terminará este ano com 3 milhões de casas contratadas para acabar com o déficit habitacional.

Congresso
O petista ainda cobrou posicionamento de Flávio Bolsonaro sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC 221/2019) que põe fim à jornada de trabalho 6x1, garantindo o direito de dois dias de folgas semanais aos trabalhadores . A matéria irá a votação na próxima quarta-feira (14), em primeiro turno.

O presidente também defendeu a aprovação da PEC da Segurança Pública (PEC 18/2025) para ampliar a coordenação entre União, estados e municípios no enfrentamento ao crime organizado e a ampliação da competência do governo federal na segurança pública.

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