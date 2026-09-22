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Organização das Nações Unidas

Lula defende 'soberania' e relembra discursos anteriores em postagem horas antes de discurso na ONU

Presidente relembrou passagens pela Assembleia Geral desde 2003; combate à desigualdade, reforma da governança global e defesa do multilateralismo atravessam as falas

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O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fala em coletiva de imprensa durante a 80ª Assembleia Geral da ONU, na sede da organização em Nova York, em 24 de setembro de 2025O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, fala em coletiva de imprensa durante a 80ª Assembleia Geral da ONU, na sede da organização em Nova York, em 24 de setembro de 2025 - Foto: Angela Weiss/AFP

Em uma publicação feita nesta terça-feira, horas antes de voltar à tribuna da Assembleia Geral das Nações Unidas, Lula relembrou os principais temas de seus discursos na ONU ao longo de mais de duas décadas. O combate à fome e à desigualdade, a defesa do multilateralismo e a cobrança por mais espaço para os países em desenvolvimento aparecem desde as primeiras falas. Nos anos mais recentes, a defesa da soberania brasileira ganhou peso, ao lado de temas como democracia e reforma da governança internacional.

Na estreia, em 2003, Lula chegou à ONU em um mundo ainda sob o impacto da Guerra do Iraque e colocou a fome no centro de sua agenda externa. Também defendeu o fortalecimento das Nações Unidas na resolução de conflitos e uma reforma do Conselho de Segurança, argumento que voltaria a aparecer em outras passagens pela Assembleia Geral.

A pauta social continuou a ocupar espaço nos anos seguintes. Em 2004 e 2005, Lula voltou a tratar da pobreza e da necessidade de ampliar os recursos destinados ao desenvolvimento. A mensagem era de que crescimento econômico e redução das desigualdades deveriam caminhar juntos e de que os países mais pobres precisavam ter maior participação na definição das regras internacionais.

Nos discursos de 2006 e 2007, essa agenda passou a dividir espaço com críticas aos desequilíbrios do comércio mundial e, cada vez mais, com a questão ambiental. Lula associava a construção da paz ao desenvolvimento e defendia mudanças nas instituições multilaterais para refletir melhor o peso dos países emergentes.

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A crise financeira internacional mudou o foco em 2008. Da tribuna, Lula cobrou mais controle e transparência sobre o sistema financeiro e sustentou que problemas de alcance mundial exigiam respostas coordenadas entre os países. No ano seguinte, voltou ao tema ao apontar três desafios centrais: a crise econômica, a falta de uma governança global mais estável e a mudança do clima.

Quando retornou à Assembleia Geral em 2023, depois de 14 anos, Lula retomou parte desse repertório. A redução das desigualdades foi apresentada como um dos eixos da política externa brasileira, ao lado da reforma da governança mundial, da proteção ambiental e da busca por soluções negociadas para conflitos. Foi também quando buscou marcar a retomada de uma atuação mais ativa do Brasil nos fóruns multilaterais.

Em 2024, as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio ganharam peso no discurso. Lula defendeu novamente negociações para os conflitos, cobrou mudanças na estrutura das Nações Unidas e voltou a tratar da fome e da emergência climática. A agenda daquele ano incorporou ainda temas que não estavam presentes nas primeiras passagens do presidente pela ONU, como a governança digital e os impactos da inteligência artificial.

Já em 2025, soberania e democracia ganharam maior destaque. Lula afirmou que a soberania brasileira era “inegociável”, relacionou desigualdade e enfraquecimento das democracias e defendeu a regulação das plataformas digitais. O combate à fome, a mudança do clima e a defesa do multilateralismo, porém, permaneceram entre os temas centrais.

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