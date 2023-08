Lula defenderá a redução das desigualdades e o combate à fome em reunião de líderes do G20

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai defender, durante a reunião de líderes do G20 (formado pelas economias mais ricas do planeta), nos dias 9 e 10 de setembro, na Índia, medidas para acabar com a fome no mundo. Lula usará um dado divulgado recentemente pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO): cerca de 750 milhões de pessoas no mundo não têm o que comer.

A redução das desigualdades econômicas e sociais entre os países e a diminuição da pobreza também estarão presentes nos dois discursos que Lula fará na reunião do G20. O presidente brasileiro deve enfatizar que as economias precisam ter como foco o desenvolvimento sustentável, para evitar problemas climáticos causados pelo aquecimento global.

— O presidente já deu as linhas gerais do que é a política externa brasileira e como será a presidência do Brasil no G20 — disse o secretário de Assuntos Econômicos do Itamaraty, Maurício Lyrio.

Lyrio lembrou que o Brasil assumirá a presidência do G20 em 1º de dezembro deste ano. O mandato brasileiro termina em novembro do ano que vem, com uma nova reunião de líderes, no Rio de Janeiro. Ele citou, ainda, como assuntos do encontro de líderes, o crescimento inclusivo, saúde, educação e desenvolvimento liderado por mulheres.

Estão previstas duas sessões do G20 no dia 9, como discursos dos chefes de Estado presentes, e uma sessão de encerramento no dia 10. A guerra na Ucrânia fará parte dos debates.

Existe a expectativa de o presidente da Rússia, Vladimir Putin, viajar para a Índia. Temendo ser preso na África do Sul, sob a acusação de crimes cometidos contra o povo ucraniano pelo Tribunal Penal Internacional, Putin participou virtualmente da reunião do Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), na cidade sul-africana de Johannesburgo, na semana passada.

Segundo Lyrio, há vários pedidos de reuniões bilaterais com Lula, às margens do encontro do G20. Ele não revelou os países, sob o argumento de que lista está sendo fechada.

Até o momento, a comitiva de Lula a Nova Dehli, para a reunião do G20, conta com a presença do chanceler Mauro Vieira e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Outros nomes estão em análise pelo Palácio do Planalto.

