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ELEIÇÕES 2026 Lula define ato de abertura da campanha em 16 de agosto e deve faltar a primeiro debate Evento no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista ocorrerá no mesmo dia previsto para o primeiro debate da disputa eleitoral deste ano, realizado pela Band

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva bateu o martelo e irá realizar o ato de abertura oficial de sua campanha à reeleição no dia 16 de agosto, no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, no ABC paulista.

Como o primeiro debate da disputa eleitoral deste ano, realizado pela Band, acontecerá na mesma data, a tendência é que o petista falte ao encontro.

Um aliado diz que dado o desgaste e a necessidade de preparação, não seria aconselhável que Lula fizesse um comício no mesmo dia do debate. Por isso, com a confirmação do ato na Vila Euclides, a participação do presidente no programa está praticamente descartada, salvo uma reviravolta completa dos planos.

Há na cúpula da campanha um receio também que o petista, por ser o único candidato da esquerda na atual disputa, se torne alvo dos demais adversários de direita: Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD). Pela legislação, Augusto Cury (Avante) também tem direito a participar do encontro por seu partido ter mais de cinco representantes no Congresso. Porém, Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão), que possuem um histórico de forte oposição ao PT, também podem ser convidados a ir ao debate pela emissora.

Na noite de sexta-feira, a Folha de S. Paulo revelou que a Band estuda mudar a data de seu debate como uma forma de fazer com que Lula participe. De acordo com integrantes do comando da campanha do petista, a participação em outros debates será decidida caso a caso.

O presidente optou por fazer o ato de abertura de sua campanha na Vila Euclides como uma forma de exaltar a sua trajetória naquela que deve ser a sua última eleição. No fim dos anos 1970, foi no local, que o petista, então um líder metalúrgico, liderou assembleias da categoria para organizar greves em plena ditadura militar. Houve a decisão de realizar o comício em um domingo para ter mais facilidade de mobilizar o público.

Pela estratégia já definida pela coordenação, Lula deve priorizar os três maiores colégios eleitorais do país (São Paulo, Rio e Minas) e os quatros estados do Nordeste atualmente governados pelo PT (Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí) na largada da campanha eleitoral, com presença em convenções e nos atos inaugurais de aliados nesses locais.

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