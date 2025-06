Lula deixa Cúpula do G7 e retorna a Brasília sem se reunir com líderes da Ucrânia e Alemanha

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) encerrou sua participação na sessão ampliada da Cúpula do G7. Por complicações de agenda do próprio evento, cujo cronograma estava com atraso de mais de uma hora, ele não teve as reuniões bilaterais previstas com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, e o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz.

Lula deixou Kananaskis, no Canadá, onde foi realizada a Cúpula do G7, por volta das 19h30, no horário de Brasília, sem falar com a imprensa, como era esperado. O seu voo de volta ao Brasil está previsto para decolar por volta das 21h30.

O atraso nos compromissos do G7 derrubaram compromissos de Lula durante o evento. O chanceler da Alemanha cancelou o encontro que tinha marcado com o brasileiro.

Por sua vez, a reunião prevista com Zelenski, que busca apoio para a guerra contra a Rússia, às margens do G7, também foi inviabilizada. É a segunda tentativa frustrada de um encontro entre ambos. O primeiro foi durante o G7 realizado em Hiroshima, no Japão, em 2023.

As únicas bilaterais de Lula às margens do G7 foram com o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, com quem discutiu comércio, transição energética e democracia, e o novo líder da Coreia do Sul, Lee Jae-myung.

O brasileiro também teve conversas informais com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa; o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e a presidente do México, Claudia Sheinbaum, às margens da Cúpula dos países mais industrializados do mundo.

