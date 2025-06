Lula deixa prazo vencer, e Alcolumbre promulga o Dia da Amizade Brasil-Israel

A- A+

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), promulgou, nesta quarta-feira, o Dia da Amizade Brasil-Israel, que será comemorado anualmente em 12 de abril. Coube a Alcolumbre, que é judeu, a promulgação da proposta, depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter decidido não se manifestar sobre a sanção do projeto, em meio aos conflitos no Oriente Médio.



O texto foi aprovado pelo Congresso em maio deste ano e tinha 15 dias úteis para ser sancionada por Lula. Quando isto ocorre,a promulgação passa a caber ao presidente do Senado.

A data é uma referência ao decreto que criou a representação brasileira em território israelense, em 1951.

Neste mês, o governo brasileiro condenou "com veemência" os ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos, contra instalações nucleares do Irã. Em nota, o Itamaraty disse que israelenses e americanos violam a soberania do Irã e do direito internacional.

"Qualquer ataque armado a instalações nucleares representa flagrante transgressão da Carta das Nações Unidas e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica. Ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde de populações civis, ao expô-las ao risco de contaminação radioativa e a desastres ambientais de larga escala", disse a nota.

Em seu pronunciamento, Alcolumbre se disse orgulhoso com a promulgação:

— A proposta tramitou na Câmara e no Senado por 12 anos, até ser aprovada de forma unânime neste ano. Ao longo deste tempo, nunca se perdeu a importância desta homenagem. Reconhecer a importância da comunidade judaica no Brasil é reconhecer a importância histórica, social e histórica no nosso Brasil. Ressalto que esta celebração também reafirma o compromisso brasileiro com a diplomacia, educação e cultura. Em momentos difíceis da nossa história recente, o Estado de Israel estendeu a mão aos brasileiros, como em Brumadinho. Episódios como este mostram o significado da solidariedade entre as nações. Mais de 10 mil brasileiros vivem em Israel, o que aproxima culturas e sociedades democráticas abertas ao diálogo — disse.

