Política Lula demite comandante do Exército, general Júlio César de Arruda. Veja quem assume Júlio César de Arruda deixou o cargo que assumiu de forma interina no dia 30 de dezembro, reta final do governo Bolsonaro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) demitiu, neste sábado, o general Júlio César de Arruda do comando do Exército, segundo informações do portal g1. Arruda havia assumido o cargo de forma interina em 30 de dezembro, nos últimos dias do governo de Jair Bolsonaro (PL), e se manteve no cargo em acordo com a equipe de transição. O substituto será o atual Comandante Militar do Sudeste, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva.





Na última sexta-feira (20), Lula havia se reunido, no Palácio do Planalto com os comandantes das Forças Armadas e o ministro da Defesa, José Múcio, após ter manifestado desconfiança em militares responsáveis pela segurança da sede do Executivo federal durante os atos terroristas em 8 de janeiro.



Sob novo comando

Com a demissão de Júlio César de Arruda do comando do Exército, o substituto escolhido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi o comandante militar do Sudeste, Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. A escolha acontece um dia depois de Paiva pedir a sua tropa respeito aos resultados das urnas e chamar os últimos atos no país de "terremoto político".

Aos 62 anos, Ribeiro Paiva nasceu na capital paulista e já foi chefe de gabinete do general Eduardo Villas Bôas. Ele assumiu o comando do CMSE em abril de 2021, ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A unidade abrange 59 organizações militares e tem um efetivo de mais de 17 mil militares.

No Exército desde 1975, Ribeiro Paiva foi aluno da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas (SP), tem cursos de Formação, de Aperfeiçoamento, de Comando e Estado-Maior, além de especialização em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Ele também foi ajudante de ordens dos ex-presidentes Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso.

