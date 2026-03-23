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Governo Lula descarta chefe do Conselhão no comando da articulação política na vaga de Gleisi e busca parlam Ministra vai deixar ao cargo para concorre ao Senado pelo Paraná

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva descartou a promoção do atual chefe do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, Olavo Noleto, para o posto de ministro da Secretaria de Relações Institucionais no lugar de Gleisi Hoffmann, que deixará o cargo na semana que vem para se candidatar ao Senado pelo Paraná.

A escolha de Noleto era dada como certa no governo até algumas semanas atrás, No fim de janeiro, ao falar sobre a sua saída da pasta, Gleisi chegou a dizer que o secretário-executivo do Conselhão era o seu "sucessor natural”.

Nos últimos dias, porém, Lula, segundo aliados, avaliou que precisará de um nome com experiência no Congresso Nacional e passou a buscar um parlamentar ou ex-parlamentar para o posto. De acordo com três auxiliares do presidente, o mandatário não revelou ainda os nomes que está estudando.

O governo ainda quer aprovar no Congresso o fim da escala de trabalho 6x1 e a regulamentação do trabalho por aplicativos, duas bandeiras que Lula quer explorar na sua tentativa de reeleição.

Além disso, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública ainda precisa passar pelo Senado, e o governo quer evitar a derrubada do veto ao projeto da dosimetria, que reduz as penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Também terá que aprovar no Senado a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF).

Noleto tem uma longa experiência em cargos nos governos petistas, mas nunca se elegeu para mandatos. Foi secretário-executivo de Alexandre Padilha quando o atual ministro da Saúde estava na Secretaria das Relações Institucionais (SRI) até o começo de 2025. Depois, permaneceu na SRI, tendo sido convidado por Gleisi para chefiar o Conselhão. Também teve passagens pela SRI nos primeiros dois mandatos de Lula e de Dilma Rousseff.

Nas últimas semanas, o presidente passou a entender que havia riscos de ter alguém sem mandato ou experiência no Legislativo no comando da articulação política do governo. O receio era que se fosse nomeado ministro Noleto não tivesse autoridade suficiente para negociar com deputados e senadores.

Na dança das cadeiras ministeriais, alguns interlocutores do governo estão dando como certo que o presidente Lula vai nomear Bruno Moretti, atual secretário especial de análise governamental da Casa Civil, como ministro do Planejamento. Há quem ainda diga, porém, que a decisão não estaria 100% sacramentada e que a ministra da Gestão, Esther Dweck, pode ser deslocada para o Planejamento.

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