Lula deseja que Leão XIV continue legado de Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva saudou nesta quinta-feira (8) a escolha do papa Leão XIV e manifestou seu desejo de que ele continue o trabalho de Francisco.

"Desejo que ele dê continuidade ao legado do papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões e o respeito à diversidade dos seres humanos", publicou Lula no X.