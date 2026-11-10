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Lula desembarca em Antália, na Turquia, para participar da COP31
Além de participar da cúpula, o presidente deve ter uma série de encontros com líderes globais em Antália
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou na madrugada desta terça-feira em Antália, na Turquia, onde participará da 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP31).
"O Brasil terá lugar de destaque na COP. Somos exemplo da preservação ambiental e transição energética, e lideramos a última Cúpula, em Belém", disse o presidente, em publicação no X A mensagem é acompanhada de um vídeo em que Lula e a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, são recepcionados com flores ainda na pista do aeroporto da cidade turca.
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Além de participar da COP31, o presidente deve ter uma série de encontros com líderes globais em Antália.