Lula desembarca em Lisboa; presidente deverá fechar acordos comerciais

A- A+

O avião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chegou na Base Aérea Militar de Figo Maduro, em Lisboa, na manhã desta sexta-feira (21). Acompanhando ds comitiva oficial, o presidente seguiu direto para o hotel Tivoli Liberdade, no centro da capital. Nas redes sociais, a primeira-dama, Janja Lula da Silva, compartilhou imagens do desembarque. Lula também postou fotos no Twitter, avisando de sua chegada.

Bom dia, Brasil! Desembarquei agora em Lisboa. Teremos uma agenda de governo entre nossos países esse fim de semana, com a previsão de assinatura de pelo menos 13 acordos.



@ricardostuckert pic.twitter.com/L8pvm8WdJP — Lula (@LulaOficial) April 21, 2023

Durante a visita, Lula e parte da comitiva brasileira pretendem fazer reuniões internas, realizadas hotel em que estão hospedados, para acertar detalhes dos acordos que serão assinados neste sábado (22), durante a retomada da Cúpula Luso-Brasileira. O evento deixou foi interrompido em 2016 e agora retorna com bastante expectativa.

No aeroporto, Lula foi recepcionado por José Gomes Cravinho, ministro dos Negócios Estrangeiros português.

Leia também

• Chefe interino do GSI diz que debaterá 'papel institucional' do gabinete após viagem de Lula

• Pimenta afirma que Lula não tinha conhecimento das imagens e diz que GDias não omitiria informações

• Lula e Gonçalves Dias: demissão é o ponto mais tenso de relação de 20 anos

Segundo o presidente, pelo menos 13 acordos deverão ser assinados durante sua passagem pelo país. Atos com grande peso simbólico serão assinados pelas ministras Margareth Menezes, da Cultura, e Anielle Franco, da Igualdade Racial. Também são esperados acordos relacionados a imigração.

Veja também

São Paulo Alckmin participa de evento com líder religioso que apoiou Bolsonaro