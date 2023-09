A- A+

G20 Lula desembarca na Índia; veja a agenda completa do presidente na reunião do G20 No domingo, Lula receberá do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, a presidência do G20

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou a Nova Délhi na tarde desta sexta-feira para participar da reunião de líderes do G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo. Lula estava acompanhado pela primeira-dama, Janja da Silva.

Os dois embarcaram nesta quinta-feira depois de participarem do desfile oficial do 7 de Setembro, em Brasília.

Como mostrou o Globo, a expectativa é que Lula fará três discursos durante a cúpula, que acontecerá neste fim de semana, com ênfase para o meio ambiente, a paz entre Rússia e Ucrânia, a maior participação das nações em desenvolvimento em órgãos como o Conselho de Segurança, a redução das desigualdades e o combate à fome.

No domingo, Lula receberá do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, a presidência do G20. O mandato do Brasil vai vigorar por um ano, com mais de cem reuniões técnicas de 20 ministeriais, e terá como ponto alto uma cúpula de líderes do bloco em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. Está previsto um discurso do presidente Lula.

Na presidência do G20, Lula terá de construir consensos e buscar o equilíbrio em um mundo polarizado entre Estados Unidos e China. Um integrante do governo próximo ao presidente brasileiro acredita que o Brasil ganhará mais visibilidade, pois terá participação direta nas negociações e decisões tomadas sobre temas da agenda internacional.

No domingo, Lula também terá reuniões com Emmanuel Macron, Presidente da República Francesa; Mark Rutte, Primeiro-Ministro do Reino dos Países Baixos.

Com Macron, a conversa deve ser o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Lula já anunciou que a resposta do Brasil às ameaças de retaliação comercial ao bloco sul-americano por razões ambientais foi encaminhada aos europeus. A França é um dos países que mais resistem à liberalização do intercâmbio entre os dois blocos.

No sábado, o presidente vai se reunir com Recep Tayyip Erdoğan, Presidente da Turquia; e com Mohammad bin Salman, Príncipe Herdeiro e Primeiro-Ministro do Reino da Arábia Saudita

Dia 9 de setembro de 2023

Abertura da Cúpula do G-20 - Sessão I: “Uma Terra”

Almoço de Trabalho da Sessão I

Reunião com Recep Tayyip Erdoğan, Presidente da Turquia

Reunião com Mohammad bin Salman, Príncipe Herdeiro e Primeiro-Ministro do Reino da Arábia Saudita

Sessão II: “Uma Família”

Cerimônia de Lançamento da Aliança Global de Biocombustíveis (GBA)

Programação Cultural e Jantar dos Chefes de Delegação

Dia 10 de setembro de 2023

Cerimônia de deposição de oferenda floral no Memorial Raj Ghat Mahatma Ghandi

Sessão III: “Um Futuro”

Reunião com Emmanuel Macron, Presidente da República Francesa

Encerramento da Cúpula do G20

Transmissão da Presidência do G20 ao Brasil: Palavras do Primeiro-Ministro da Índia, Narendra Modi; Transmissão do martelo de madeira pelo Primeiro-Ministro da Índia ao Presidente da República do Brasil; Palavras do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva

Reunião com Mark Rutte, Primeiro-Ministro do Reino dos Países Baixos

