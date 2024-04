Lula despacha com ministros nesta segunda-feira (29), incluindo Lewandowski e Haddad

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva despacha nesta segunda-feira (29) com ministros, além do secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima, conforme agenda divulgada pelo Palácio do Planalto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está entre os compromissos, com reunião marcada às 17 horas.





Veja a agenda do presidente para esta segunda-feira:



10h - Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho;



11h - Ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck;



14h40 - Secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima;



15h - Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski;



17h - Ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

Veja também

