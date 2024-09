Lula determina que ministérios elaborem proposta de reestruturação da Defesa Civil

A- A+

Em meio às tragédias climáticas que atingem o Brasil neste ano - com fortes chuvas no Sul do País no primeiro semestre e incêndios florestais ainda alastrados em grande parte do território nacional - o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou que o governo elabore uma proposta de reestruturação da Defesa Civil em até 60 dias.

O despacho, publicado nesta quinta-feira, 19, no Diário Oficial da União (DOU), faz essa determinação aos ministérios da Integração e do Desenvolvimento Regional, da Justiça e Segurança Pública, da Defesa, do Meio Ambiente e Mudança do Clima e à Casa Civil. A proposta de reestruturação da Defesa Civil deverá envolver União, Estados, Distrito Federal e os municípios.

