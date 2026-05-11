A- A+

BRASIL Lula deve anunciar quase R$ 1 bilhão em investimentos na Segurança Pública nesta semana Anúncio está previsto para ocorrer na terça-feira e ocorre dentro do esforço do governo de melhorar sua avaliação em um área em que a gestão petista é mal vista

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve anunciar nesta semana um pacote de investimentos de quase R$ 1 bilhão para ações de Segurança Pública. A previsão é que o montante seja anunciado na terça-feira, com destinação prevista para o programa Brasil Contra o Crime Organizado.

Os investimentos em estudo devem ser repassados principalmente para o Fundo Nacional de Segurança Pública e ao Fundo Penitenciário Nacional. O governo também quer destacar iniciativas de integração entre União e estados no enfrentamento às facções criminosas.

O programa, segundo integrantes do governo que estão liderando as discussões, têm como foco o combate a facções e tráfico de armas, assim como melhoria nas ações investigativas de homicídios e crimes graves. Também está no escopo da proposta investimentos no sistema prisional brasileiro.

O programa terá edição de um decreto e quatro portarias - uma para cada eixo da iniciativa.

O anúncio ocorre em meio ao esforço do governo para reforçar a agenda da segurança, tema considerado um dos principais pontos de vulnerabilidade da gestão petista perante a opinião pública. Integrantes do Palácio do Planalto e aliados do governo avaliam que a área ganhou ainda mais peso diante da proximidade do calendário eleitoral de 2026 e da pressão de governadores e parlamentares por respostas mais concretas do governo federal.





O tema da segunraça pública é importante par o governo Lula inclusive na seara internacional. Como mostrou o Globo, o combate ao crime financeiro organizado foi um dos temas da conversa entre o petista e o presidente dos EUA, Donald Trump, na semana passada.

Segundo relatos da conversa, Lula contou ter sugerido a criação de um grupo de trabalho com todas as nações das Américas para organizar o combate ao crime organizado.

A expectativa é que o detalhamento das medidas seja feito pelo presidente ao lado do ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, que assumiu a pasta em janeiro deste ano após a saída de Ricardo Lewandowski.

Nos bastidores, o atual ministro tem sido cobrado por resultados, justamente por comandar uma área em que a gestão petista patina junto ao eleitorado. A pasta, por outro lado, elaborou recentemente um relatório de 100 dias de gestão destacando ações como o ECA Digital e a Classificação Indicativa para o ambiente digital.

O movimento também ocorre enquanto o governo tenta destravar no Congresso a chamada PEC da Segurança Pública, considerada uma das principais apostas da gestão petista para a área. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados em março, mas desde então não avançou no Senado e, no momento, não há perspectiva de tramitação no curto prazo.

Parte da dificuldade, segundo aliados governistas, se dá pelo fato de o andamento da proposta depender do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), cuja relação com o Planalto atravessa um momento de desgaste, agravado pela rejeição do advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo integrantes do ministério da Justiça, estão em planejamento outros anúncios para as áreas de combate ao feminicídio e roubo de celulares, mas que ficarão fora do escopo do programa Brasil contra o Crime Organizado.

Veja também