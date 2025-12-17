Lula deve aproveitar última reunião ministerial do ano para cobrar quem vai deixar a Esplanada
Presidente quer entregas antes de pré-candidatos saírem dos cargos
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá liderar nesta quarta-feira a última reunião ministerial de 2025. De acordo com ministros, uma das tônicas do encontro será a saída dos titulares das pastas para poderem disputar a eleição do ano que vem. Haverá uma troca em cerca de metade dos ministérios até abril, prazo máximo de desincompatibilização de políticos que irão concorrer a cargos eletivos.
A diretriz já definida no Planalto é que a maior parte dos substitutos sejam os atuais secretários-executivos.
Sairão ministros de pastas como Casa Civil (Rui Costa), Fazenda (Fernando Haddad), Cidades (Jader Filho), Transportes (Renan Filho), Integração Nacional (Waldez Góes), Trabalho (Luiz Marinho), Previdência Social (Wolney Queiroz).
O presidente ainda deve enfatizar aos seus auxiliares a orientação para que os três primeiros meses de 2026, antes das desincompatibilizações, sejam dedicados especialmente a entregas da gestão petista em todas as regiões do Brasil.
Ao nomear os atuais números 2 de cada ministério, Lula quer evitar que haja uma quebra no trabalho das pastas que poderia prejudicar o andamento de projetos e entrega de obras.
O encontro ocorrerá na Granja do Torto, em Brasília, seguido de um almoço de confraternização. Lula falará na abertura da reunião. Também estão previstos discursos do vice-presidente, Geraldo Alckmin, do ministro da Casa Civil, Rui Costa e da Fazenda, Fernando Haddad.