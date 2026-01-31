Lula deve comparecer à abertura do Judiciário em primeira agenda após cirurgia de catarata

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá participar de evento no Supremo Tribunal Federal ( STF) que marca a abertura do ano Judiciário, em sua primeira agenda após a realização de uma cirurgia de catarata no olho esquerdo. A solenidade ocorre na próxima segunda-feira (2).

Lula passou por uma cirurgia na manhã da última sexta (30) num hospital em Brasília e, segundo o Palácio do Planalto, o procedimento ocorreu sem “intercorrências”.

Ele teve alta no mesmo dia e seguiu para a Granja do Torto, onde deverá passar este final de semana. Em nota divulgada na própria sexta, o Planalto já havia indicado que o presidente deveria retornar às atividades de rotina na segunda.

O presidente já havia passado por uma cirurgia de catarata em outubro de 2020. Na época, o petista interrompeu a sua atuação como cabo eleitoral da disputa municipal que estava em andamento.

A sessão solene no STF na segunda deve reunir representantes dos três Poderes, assim como em anos anteriores. No mesmo dia, ocorre a abertura do ano Legislativo, com cerimônia no Congresso.

Nesse caso, no entanto, o petista não deve comparecer, mas enviar representantes do Planalto para acompanhar a sessão e entregar a mensagem do Executivo a ser lida durante o ato.

A Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) divulgou também outros eventos que estão na agenda do petista da próxima semana.

Na quinta-feira (5), está prevista a realização de um ato que marca o lançamento do pacto dos Três Poderes voltado ao enfrentamento do feminicídio, com a participação de representantes do Judiciário, do Executivo e do Congresso Nacional, além de movimentos sociais e entidades da sociedade civil.

Como o GLOBO mostrou, o tema do combate à violência contra as mulheres deverá ser um tema explorado na campanha do petista. Um dos desafios do Planalto, no entanto, é discutir o assunto num momento em que o Brasil registrou novo recorde de casos. Além da cerimônia, a Secom deverá divulgar peça publicitária que trata do tema em cadeia de rádio e televisão.

Além desses compromissos, Lula deve viajar a Salvador, na Bahia, para participar de agendas do Ministério da Saúde. Ele irá entregar ambulâncias do SAMU e equipamentos para unidades de saúde, além de visitar um hospital para entregar equipamentos de cirurgia geral, no âmbito do programa Agora Tem Especialistas.

