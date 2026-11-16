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Magno Martins Lula deve dar a largada do seu Ministério pela equipe econômica; confira Entre os nomes cotados para o Ministério da Fazenda estão o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT)

Na volta de mais um giro internacional, o presidente Lula (PT) deve se debruçar, a partir de hoje (16), na montagem da equipe ministerial para a gestão Lula 4. A expectativa é que comece pela equipe econômica. Entre os nomes cotados para o Ministério da Fazenda estão o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles (PT). Se a opção for por um quadro mais técnico não está afastada a possibilidade de manter o atual ministro Dario Durigan.

Lula vai se envolver também numa queda de braço com o Centrão, que quer pastas com mais capacidade de investimentos e domínio do orçamento. Partidos como o PSD, MDB, Republicanos e a federação União-PP buscam espaço em áreas com maior verba. O presidente do PT, Edinho Silva, escalado para azeitar a relação com outros partidos, tenta um acordo de difícil aceitação no Legislativo: reduzir o poder dos parlamentares sobre o orçamento.

O governo deseja retomar o protagonismo que o Poder Executivo já teve sobre a destinação das emendas parlamentares. A principal mudança almejada é fortalecer as emendas RP2, de responsabilidade de gestão dos ministérios. O controle desse instrumento pelas pastas daria mais poder ao governo para fidelizar o apoio dos parlamentares, que dependem de acordos com ministros para o envio desses recursos para projetos em suas bases.

Nos últimos anos, o governo assistiu aos deputados usarem emendas de comissão para reduzir o peso da influência de emendas dos ministérios. Por esse arranjo, essas verbas são controladas pelos presidentes de comissões do Congresso, que costumam fazer a distribuição após acordos fechados entre a cúpula do Legislativo e líderes partidários, sem passar pelo Executivo.

Nas negociações, o emissário de Lula tem lidado com insatisfações. No atual governo, uma queixa recorrente de siglas do Centrão foi a de concentração de petistas em pastas com maior verba, como Saúde, Educação e Justiça e Segurança Pública, das quais o partido do presidente resiste a abrir mão.

Embora Lula tenha ampliado a presença do Centrão em ministérios ao longo do mandato, foi a verba sob gestão do PT que aumentou. Levantamento feito pelo jornal O Globo aponta que, em 2023, o partido comandava 25% das despesas de investimento do governo, percentual que subiu para 33% no ano passado.

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