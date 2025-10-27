A- A+

VAGA NO SUPREMO Lula deve dar sequência à articulação para indicação ao STF com encontro com Pacheco nesta semana Presidente vai retomar as tratativas para fazer a escolha ao voltar da Ásia. Jorge Messias segue sendo o mais cotado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dará sequência à articulação para a indicação do substituto de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal ( STF) ao voltar da viagem à Ásia na terça-feira. O advogado-geral da União, Jorge Messias, é o preferido do petista e segue como favorito.

De acordo com aliados, Lula decidiu que pretende ter uma conversa com Rodrigo Pacheco (PSD-MG), nome preferido no Senado, antes de fazer a indicação. Ainda não há data para o encontro.

Auxiliares acreditavam que o presidente anunciaria o escolhido para a vaga de Barroso na semana passada antes da viagem para a Indonésia e a Malásia. Na noite do dia 20, Lula recebeu o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), no Palácio da Alvorada.

Durante a conversa, Alcolumbre expôs a sua preferência por Pachecoe disse que seu antecessor no comando da Casa teria mais facilidade para ser aprovado do que Messias.

O presidente, então, resolveu deixar a indicação para a volta. A reunião com Pacheco servirá para aplacar resistências a Messias. Lula também deve reiterar o seu desejo de ver o senador mineiro candidato ao governo de seu estado no ano que vem.

O indicado por Lula para o STF precisa ser sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e, em seguida, aprovado por, pelo menos, 41 parlamentares no plenário da Casa.

Desde o século XIX, um indicado do presidente para a Corte não é rejeitado. Em 2021, porém, Alcolumbre, que presidia a CCJ, demorou quatro meses para marcar a sabatina de André Mendonça, escolhido por Jair Bolsonaro (PL) para a vaga de Marco Aurélio Mello no Supremo.

