Lula deve enviar indicação de Messias ao Senado assim que Congresso voltar do recesso, diz Gleisi

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, disse que o governo Lula vai enviar em fevereiro, na retomada dos trabalhos no Congresso, a mensagem presidencial sobre a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, à vaga aberta de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

O governo adiou o envio no ano passado diante das resistências do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que preferia o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para a vaga.

Gleisi também disse a jornalistas acreditar que o Senado vai pautar a sabatina de Messias brevemente, mas não deu detalhes da negociação entre Lula e Alcolumbre. É esperado que haja um novo encontro entre os dois para acertar o trâmite.





Lula anunciou publicamente em 20 de novembro de 2025 a indicação de Messias ao posto de ministro do STF aberto com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso, mas não enviou a mensagem presidencial ao Congresso para ganhar mais tempo para que o indicado fizesse sua articulação no Senado, que deverá sabatiná-lo e deliberar se aprova ou não a nomeação.

À época, a avaliação no Planalto era de que o nome de Messias esbarrava na resistência de senadores do Centrão e de Alcolumbre.

A escolha consolida a opção por nomes de estrita confiança para a Corte, a exemplo de Cristiano Zanin e Flávio Dino, os outros nomes indicados por Lula neste terceiro mandato. Com Messias, o presidente também faz um gesto aos evangélicos, segmento no qual enfrenta mais rejeição, segundo pesquisas.

