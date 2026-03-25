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vaga ao STF Lula deve enviar mensagem de Messias ao Congresso nos próximos dias após encontro com Alcolumbre Interlocutores afirmam que avanço das investigações do Caso Master pedem momento de reconciliação entre presidente e senador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou a aliados nos últimos dias que deverá enviar ao Congresso Nacional nos próximos dias a mensagem com a indicação do chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com aliados do petista, há uma expectativa de que ele se reúna na quinta-feira com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para tratar do tema.

De acordo com relatos, um grupo de ministros do governo e lideranças do Congresso se reuniu com Lula nesta semana e tratou desse assunto, entre outras questões do cenário político. Um dos presentes afirma que eles levaram ao presidente a preocupação com o tensionamento entre Planalto e Alcolumbre e afirmaram que era momento para que isso fosse resolvido, diante da preocupação de o STF ficar com um ministro a menos em meio ao avanço das investigações do caso Banco Master.

Esse político diz que um dos presentes afirmou a Lula no encontro que era preciso o presidente tirar esse problema do colo dele e enviar a mensagem ao Congresso, ainda que o cenário não esteja confortável para Messias. Alcolumbre foi informado dessa conversa.

Parlamentares da base dizem acreditar que, apesar de resistências pontuais, o nome de Messias é viável e deve avançar no Senado, desde que o governo atue para garantir um ambiente político favorável à sabatina e à votação em plenário. A leitura predominante é que Lula busca evitar novos ruídos e assegurar uma aprovação sem sobressaltos.

Sem clareza sobre a data

Ainda não há clareza, no entanto, de quando essa sabatina será marcada. Alcolumbre já havia indicado a integrantes do governo que deixaria esse processo para acontecer somente após as eleições, em outubro. Um aliado do presidente do Senado, no entanto, diz que há um movimento para tentar convencer o senador do contrário, já que o Congresso deverá ficar esvaziado a partir de junho por causa do processo eleitoral.

Apesar de governistas falaram em um clima mais favorável a Messias hoje no Senado de quando ele foi anunciado no ano passado, aliados mais próximos de Alcolumbre falam o contrário: eles dizem que há uma insatisfação da cúpula da Casa com a atuação da Polícia Federal e dizem enxergar influência do Planalto e de Lula no avanço de investigações que miram parlamentares. Interlocutores do governo federal no Congresso, por sua vez, dizem apostar nessa conversa de Lula e Alcolumbre para melhorar o ambiente para o chefe da AGU.

Nos bastidores, aliados do presidente também afirmam que o envio da indicação neste momento funciona como um gesto político ao Senado — inclusive ao próprio Alcolumbre — ao permitir que a Casa exerça seu papel constitucional na análise do nome, mesmo diante do risco de rejeição. A avaliação é que, ao formalizar a indicação, Lula divide a responsabilidade pela decisão e ajuda a reduzir a tensão acumulada nos últimos meses.

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Lula anunciou o nome de Messias para a vaga na Corte aberta com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso em 20 de novembro, contrariando Alcolumbre e a cúpula do Senado, que apostavam no nome de Rodrigo Pacheco (PSD-MG). De lá para cá, houve um distanciamento de Alcolumbre com o Palácio do Planalto --o senador foi um dos principais pontos de governabilidade do Executivo no Congresso neste Lula 3.

O presidente do Senado chegou a marcar a sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa em 10 de dezembro, prazo considerado apertado para governistas. Diante dessa resistência e de um cenário desfavorável para o chefe da AGU, o Planalto segurou o envio da mensagem presidencial formal como estratégia para ganhar tempo.

Alcolumbre e Lula se reuniram em dezembro e deram início a uma reaproximação, após ficarem mais afastados. Aliados dos dois políticos dizem que eles se falaram pelo telefone, mas não tinham se reunido para tratar especificamente de Messias. A previsão é que esse encontro ocorra na quinta, já que o petista está fora de Brasília nesta quarta, cumprindo agendas em São Paulo. Esse encontro, no entanto, já foi adiado outras vezes.

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