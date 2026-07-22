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ELEIÇÕES 2026 Lula deve priorizar estados do Nordeste governados pelo PT e Sudeste na largada da campanha Presidente também dá atenção especial aos três maiores colégios eleitorais do país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve priorizar os três maiores colégios eleitorais do país (São Paulo, Rio e Minas) e os quatro estados do Nordeste atualmente governados pelo PT (Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí) na largada da campanha eleitoral.

A agenda do petista para os próximos dias ainda está sendo definida. É certa por enquanto a ida de Lula no próximo sábado a Campinas para a convenção que oficializará Fernando Haddad como candidato ao governo de São Paulo.

Auxiliares do presidente afirmam que a tendência é que ele também participe da convenção que vai sacramentar a candidatura à reeleição do governador do Ceará, Elmano de Freitas, no dia 31.

Já a convenção do PT da Bahia para oficializar o governador Jerônimo Rodrigues como aspirante a um novo mandato está marcada para o dia 1º de agosto e também deve contar com a presença de Lula.

As convenções no Piauí, onde Rafael Fonteles será ratificado candidato à reeleição, e no Rio Grande do Norte, que deve oficializar a candidatura do ex-secretário de Fazenda Cadu Xavier, estão previstas para o próximo sábado, mas as datas podem ser alteradas para se encaixar na agenda do presidente. Se não comparecer às convenções, Lula deve participar dos lançamentos das campanhas nesses estados.

Além do Nordeste, o presidente também focará no Sudeste. Fará a convenção para a oficializar a sua candidatura em São Paulo no dia 2 de agosto. E o primeiro ato da campanha, no dia 16, também deve acontecer no estado. A ideia é fazer um evento no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, onde Lula liderou assembleias de metalúrgicos no fim dos anos 1970 no início de sua trajetória política.

Lula também deve comparecer à convenção do PT de Minas que oficializa a candidatura de Patrus Ananias ao governo do estado, ainda sem data. Se não puder ir, o presidente deve participar da primeira atividade oficial de campanha do petista mineiro.

A expectativa é que o presidente ainda vá ao primeiro ato oficial de campanha de seu candidato ao governo do Rio, o ex-prefeito Eduardo Paes (PSD).

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