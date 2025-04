A- A+

GOVERNO FEDERAL Lula deve receber Alcolumbre para definir Ministério das Comunicações Interlocutores do partido dizem que presidente do Senado deverá apresentar um nome ligado a ele e sem mandato de deputado para assumir a pasta

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), vai procurar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para definir como será a escolha do novo comando do Ministério das Comunicações.

Depois da recusa do líder do União na Câmara, Pedro Lucas (MA), em assumir o cargo, o senador se movimenta para evitar que a pasta fique com outro partido e trabalha para convencer o governo a manter o ministério sob a influência do União Brasil.

A aliados, o presidente do Senado indicou que deve tentar emplacar no cargo um nome apadrinhado por ele, mas que não exerce mandato de deputado pelo União Brasil.

Esse caminho já foi seguido na escolha do Ministério da Integração Nacional, que é comandado pelo ex-governador do Amapá, Waldez Góes, filiado ao PDT, e aliado próximo de Alcolumbre.

Integrantes do União dizem que hoje não há um cenário favorável para que a bancada da Câmara indique um deputado para assumir o ministério. É citado o fato de que há um sentimento crescente na bancada de distância do governo. Um termômetro disso são as assinaturas de 41 dos 59 deputados da sigla favoráveis ao requerimento de urgência do projeto de lei que dá anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro.

De acordo com essa ala da legenda, com essa maioria a favor de um projeto bolsonarista, não sobraria muito deputado para ser indicado como ministro.

Pedro Lucas recusou ser ministro para evitar uma guerra interna pela liderança da sigla na Câmara. Alcolumbre queria Juscelino Filho, que acabou de sair do Ministério das Comunicações, como líder, mas os deputados resistiram. Para evitar que uma nova disputa interna atrapalhasse a legenda, a cúpula nacional do União convenceu Pedro Lucas a recusar o convite para o ministério.

Juscelino saiu da pasta após a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciá-lo em um caso que envolve suspeitas de desvios de emendas. O ex-ministro nega as irregularidades.

Ao mesmo tempo que enfrenta a divisão interna, o PSD na Câmara também cobiça cargos que hoje estão com o União. A bancada do PSD já fez chegar ao governo que quer indicar o Ministério do Turismo, que hoje está sob o comando de Celso Sabino, deputado do União Brasil do Pará.

Segundo aliados, Alcolumbre quer evitar um cenário em que seja desencadeada uma reforma ministerial que dê margem para que a legenda consiga vagas que hoje estão com o União.

