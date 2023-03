A- A+

Reunião Lula deve receber Arthur Lira antes de embarcar à China para tratar sobre crise Diagnosticado com uma pneumonia, Lula desconsiderou recomendação médica e fez reunião de mais de duas horas com os líderes do governo na Câmara e no Senado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve receber ainda nesta sexta-feira (24) o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), para debater o rito das Medidas Provisórias (MPs) e a agenda do governo no Congresso. Divergências sobre a tramitação das MPs geraram um embate entre deputados e senadores, o que pode atrapalhar a votação de propostas de interesse do Executivo.

Ao sair de reunião no Palácio da Alvorada, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, afirmou que a reunião estava sendo negociada.

— Como o presidente Lula vai viajar à China com o presidente Pacheco, ele acha importante que fale com Lira antes da viagem — disse Pimenta.

Diagnosticado com uma pneumonia, Lula desconsiderou recomendação médica e fez uma reunião de mais de duas horas com ministros e os líderes do governo na Câmara e no Senado. Segundo Pimenta, ele estava medicado e bem disposto.

— Presidente Lula nos recebeu, fez questão de remarcar a reunião (que estava prevista pela manhã, mas ocorreu à tarde). Está de sentido bem, motivado. E, como vai viajar para a China, quis fazer uma reunião para planejar a próxima semana.

De acordo com Pimenta, Lula deve embarcar para a viagem ao exterior no domingo pela manhã. Ele afirmou ainda que não deverá haver uma nova avaliação médica.

— Não precisa de nova avaliação. Há uma prescrição médica, está tomando os remédios. E no próximo domingo vai viajar.

No sábado, ainda de acordo com o ministro de Lula, o presidente da República deve descansar.

