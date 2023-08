A- A+

Brasil Lula deve resolver reforma ministerial até sexta-feira (18), diz líder do governo no Senado Jaques Wagner afirma que presidente está ajustando detalhes

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), afimou ao Globo que as mudanças na Esplanada dos Ministérios devem sair até esta sexta-feira (18). Ele disse que o presidente Lula está fazendo os ajustes e quer deixar o assunto resolvido antes da viagem à África.

Jaques ainda ponderou que que o fato das alterações envolverem poucos ministérios acaba deixando os ajustes mais difíceis.

— Deve ser resolvido até sexta-feira. Como é uma mudança que mexe com poucos ministérios, é mais complicado de se ajeitar, para alocar as pessoas.

O líder do governo ainda diz que a resolução nesta semana não tem relação com pressão da Câmara dos Deputados, que tem atrasado a análise de projetos do governo, como o arcabouço fiscal.

— Eu espero que a Câmara não esteja fazendo esse jogo. O presidente não é uma pessoa que se deixa intimidar.

