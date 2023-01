A- A+

Cúpula da Celac Lula deve se encontrar com os presidentes de Cuba e da Venezuela em viagem à Argentina Prioridade do petista será o encontro com os chefes de Estado que não puderam comparecer à posse dele

Na viagem que vai fazer à Argentina, na próxima segunda-feira (23), participar da cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com os presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, e da Venezuela, Nicolás Maduro. A prioridade de Lula no país vizinho será o encontro com os chefes de Estado que não puderam comparecer à posse dele no início do mês. A informação é do g1.

Um dia antes do encontro da cúpula da Celac, marcado para o dia 24, o petista também terá uma reunião bilateral com o presidente argentino, Alberto Fernández. Fontes do governo preveem que Lula faça pelo menos seis encontros durante a viagem.

A tendência é que Cuba e Venezuela sejam representados pelos seus presidentes, Miguel Díaz-Canel e Nicolás Maduro, respectivamente.

Lula também se reunirá com representantes de organismos multilaterais. Um deles será a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), que trabalha no combate à fome, uma das principais agendas de Lula.

Na Viagem à Argentina, Lula deve ser acompanhado por alguns ministros. Entre os nomes confirmados estão Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Nísia Trindade (Saúde) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, disse à GloboNews, que está prevista uma série de encontros na Casa Rosada, sede do governo argentino, já no dia 23. Entre os assuntos a serem adotados nas conversas entre os dois governos, um que se destaca é a área energética, garantiu Scioli.





