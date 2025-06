A- A+

REUNIÃO DO G7 Lula deve se encontrar com presidente da Ucrânia em reunião do G7 Auxiliares de Lula estão verificando a disponibilidade das agendas dos dois mandatários

Convidado a participar da reunião de líderes do G7 na próxima terça-feira, no Canadá, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve ter um encontro bilateral com o mandatário ucraniano, Volodymyr Zelenski. O pedido foi feito pela embaixada da Ucrânia em Brasília e, segundo auxiliares de Lula, a conversa só depende de um "alinhamento de agendas".

O G7 é um grupo formado pelas principais economias do mundo: Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Japão, Itália e Canadá, além da União Europeia, que participa como bloco. Além do Brasil, foram convidados África do Sul, Austrália, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Índia e México.

A expectativa é que Zelensky peça apoio a Lula no conflito com a Rússia. A ida do presidente brasileiro a Moscou, no mês passado, para participar das celebrações do Dia da Vitória — quando os russos comemoram a vitória sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial — foi mais um fator de irritação do governo ucraniano. Há cerca de três anos os dois paises estão em guerra.

Se confirmado, esse será o segundo encontro entre Lula e Zelensky. O primeiro foi em Nova York, paralelamente à Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 2023.

A Ucrânia defende uma posição mais firme contra a Rússia, que invadiu o país do Leste Europeu em fevereiro de 2022. Mas o Brasil se posiciona contra as sanções econômicas aplicadas contra os russos pelos EUA e outros países, como os da União Europeia, sob o argumento de que essas medidas precisam ser tomadas de forma multilateral, no âmbito da ONU.

Veja também