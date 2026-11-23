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BRASÍLIA Lula deve se reunir com Alcolumbre em breve para tratar de formação do governo e vaga no STF No final de abril, o nome de Jorge Messias foi rejeitado pelo Senado, abrindo uma crise entre a Casa e o Palácio do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), devem se reunir nos próximos dias para discutir a indicação para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) e a participação do União Brasil na composição do próximo governo. A conversa ocorrerá após o Senado garantir sucessivas vitórias para o governo.

Entre as recentes vitórias na Casa, está a aprovação das medidas do ajuste fiscal, na última quarta-feira. Alcolumbre também havia conduzido a aprovação das propostas de emenda à Constituição (PECs) que tratam do fim da escala 6x1 e da Segurança Pública. O senador também apoiou a reeleição de Lula e tem a sustentação do governo para ser reconduzido à presidência do Senado.

Há expectativa entre auxiliares que Lula aborde na conversa quem pretende indicar para substituir Luís Roberto Barroso no STF — a vaga está aberta há mais de um ano. Alcolumbre segue defendendo a indicação de Rodrigo Pacheco, ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). No final de abril, o nome de Jorge Messias foi rejeitado pelo Senado, abrindo uma crise entre a Casa e o Palácio do Planalto.

Lula já sinalizou que reenviaria o nome de Messias, mas tem sido aconselhado a optar pela indicação de uma mulher. Aliados de Lula apontam que Messias pode representar uma nova derrota ao governo no momento em que Lula precisará de uma aliança com Alcolumbre para governar diante do fortalecimento do bolsonarismo no Senado a partir de 2027.

A reunião também deve abordar a montagem da equipe ministerial para o quarto mandato de Lula, especialmente o espaço reservado ao União Brasil. Estão sob análise de Lula uma série de pedidos de partidos: União Brasil, PSD, MDB, Republicanos, PP, PSDB, PSB e PDT. As demandas incluem ministérios, bancos e estatais. Agora, as siglas aguardam retorno de Lula para seguir na negociação.

Responsável por conduzir as conversas com partidos, o presidente do PT, Edinho Silva levou à mesa de conversas com integrantes da cúpula do União Brasil a possibilidade de a sigla manter o comando do Desenvolvimento Regional e sinalizou com um eventual segundo ministério para o partido, como o Turismo, além do comando de autarquias, como a Embratur e o Banco da Amazônia.

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